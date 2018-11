Vista l’emergenza infortuni in mezzo al campo, il Milan a gennaio cercherà di prendere a tutti i costi un centrocampista. Uno dei nomi che circolano in queste ultime ore è quello di Mario Pasalic dell’Atalanta in prestito dal Chelsea. Si tratterebbe di un ritorno, poiché il croato è stato in rossonero nella stagione 2016-2017.