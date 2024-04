Milan, per il dopo-Pioli torna in corsa Antonio Conte

30 minuti fa

La sconfitta subita dalla Roma nel doppio confronto dei quarti di finale di Europa League che è costata l'eliminazione dal torneo al Milan, porterà Gerry Cardinale a dire addio all'attuale allenatore, Stefano Pioli, al termine della stagione.



Il derby contro l'Inter servirà soltanto a salvare, eventualmente, la faccia e l'orgoglio di una squadra che, nella testa della proprietà, era competitiva per lottare su tutti i fronti in cui era impegnata e che, invece, è stata costretta ad un prematuro forfait in ogni ambito.



Secondo quanto riportato da Repubblica, l'addio a Pioli ci sarà in ogni evenienza e per la panchina del Milan torna in corsa quell'Antonio Conte che, almeno finora, non era mai stato preso in considerazione dalla proprietà. Sfumata la pista Bayern, il club rossonero per l'allenatore salentino ex-Inter e Juventus rappresenterebbe un'importantissima alternativa a piazze inglesi che però non sarebbero in corsa per la Champions il prossimo anno.