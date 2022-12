Il mercato invernale sarà un pericolo costante per il Milan che, salvo sorprese non riuscirà a chiudere il rinnovo di Rafael Leao prima dell'apertura ufficiale della sessione. Durante il mese di gennaio sono attesi diversi approcci da parte dei club interessati al portoghese e le proposte contrattuali che riceverà, riporta Sky Sport, sono un pericolo anche per la trattativa per il rinnovo.