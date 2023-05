Dentro o fuori. Rafa Leao è in dubbio per la sfida di domani contro l'Inter, l'andata delle semifinali di Champions League., oggi si è allenato a parte, prima in palestra poi ha corso sul campo con un preparatore. Difficilmente sarà della partita (calcio d'inizio alle 21), ma una decisione finale verrà presa domani mattina. Se non sarà in grado di giocare dal primo minuto non sarà portato nemmeno in panchina. Il match è importante, ma né Leao né il Milan vogliono prendersi rischi. Non a caso Pioli sta già studiando l'alternativa.