Milan, per Leao ora o mai più

Il futuro dele della panchina dipasseranno inevitabilmente dalla gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lain programma giovedì a partire dalle 21 all'Olimpico. Si riparte dall'1-0 della gara di andata in cui l'assenza più importante, nonostante sia stato in campo per 78 minuti, è stata quella dell'uomo simbolo di questa squadra:. Nervoso, mai in partita, mai decisivo, sostanzialmente nulla di tutto ciò che questo giocatore ha rappresentato e rappresenta per il club.ma anche per lui, sarà il momento dell'ora o mai più.a gestire la pressione, alternando momenti magici con giocate da fuoriclasse assoluto ad altri di vuoto assoluto. Lo stesso Pioli, che da sempre lo ha messo al centro del suo progetto, nelle ultime uscite l'ha stuzzicato e pungolato:E' un giocatore dalle qualità e talento superiori agli altri. Nel nostro ambiente spesso sono esagerati complimenti e critiche; deve sapere che sarà così per tutta la sua carriera".Leao deve essere decisivo nella partita più imprtante della stagione. Per lui è un ora o mai più per dimostrare di essere davvero il giocatore più importante anche a livello contrattuale dell'intera rosa.e che non ascolteranno offerte per lui: "Leao, Maignan e Theo Hernandez sono contenti di rimanere al Milan e hanno contratti lunghi.Di trascinare sempre il Milan e regalare a Pioli e a tutto il popolo rossonero quel trofeo mai vinto nella propria storia e oggi divenuto obiettivo principale.. Ora o mai più, quale banco di prova può esserci meglio di questo?