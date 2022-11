Il Milan sperava di chiudere il rinnovo di Rafael Leao prima del Mondiale, ma non andrà così. Secondo Tuttosport la distanza è ancora troppo ampia e servirà ben più di un semplice sforzo per trovare un accordo ed evitare nuovi casi Donnarumma o Kessie. Il futuro passerà quindi anche da come andrà il Mondiale di Qatar che, in caso di exploit del portoghese, porterà inevitabilmente ulteriori difficoltà nella firma sul prolungamento.