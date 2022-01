Junior Messias si è guadagnato il Milan sul campo. Un percorso lungo, fatto di campi di provincia e talento. L’inizio in rossonero era stato difficile, poi il gol all’Atletico Madrid e la doppietta al Genoa hanno segnato l’inizio di un nuovo capitolo. Nelle ultime uscite il brasiliano non ha giocato bene e ora è chiamato al salto di qualità. Per meritarsi anche il riscatto dal Crotone a fine stagione.