Al momento non è una priorità, ma durante questo mercato estivo il Milan dovrà necessariamente rinforzare il centrocampo dove al momento gli unici certi di un posto sono Franck Kessie e Ismael Bennacer: a gennaio l'ivoriano e l'algerino salteranno diverse partite per partecipare alla Coppa d'Africa in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022.