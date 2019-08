Due strade, entrambe complicate da percorrere ma che non possono che essere complementari. Il futuro di Suso passa inevitabilmente da una trattativa per il Milan: o quella per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022, con l'eliminazione della clausola rescissoria da 38 milioni,; oppure quella con un club interessato alla sua cessione, dato che nessuno (Roma, Siviglia e Lione in fila per lui), finora, si è mostrato interessato al pagamento in toto dell'intero importo della clausola.