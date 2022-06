Al Milan Hakim Ziyech piace molto e per trasformare un obiettivo di mercato in realtà servirà sedersi attorno a un tavolo e parlare con il Chelsea per trovare il modo di far partire il giocatore in direzione Milano con un'unica formula possibile. Avendo un contratto ancora molto lungo e un ammortamento altrettanto importante il club rossonero sta spingendo per far accettare al Chelsea l'ipotesi di un prestito oneroso, ma con diritto di riscatto.