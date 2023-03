Dovrebbe essere un mantra da leggere, ripetere e applicare per tutti i top club di Serie A che, ovviamente di budget mercato ne hanno veramente poco.con squadre vincenti che vengono smembrate sul mercato e pochissimi giovani che si affacciano alle prime squadre. E si, non è detto che i risultati ottenuti in campo da un gruppo poi si traducano in calciatori pronti per una prima squadra, maIn questa stagione, ad esempio, il caso più evidente è quello del- Va detto, in campionato ilsta facendo un po' fatica, alternando ottime prestazioni a cadute altrettanto clamorose e si sta barcamenando in una lotta per evitare i play-out che vede coinvolti anche Verona, Napoli, Cagliari e Atalanta, formazioni comunque molto competitive. E va detto anche che puntualmente, dopo l'impegno in Europa la squadra allenata da Ignazio Abate ha fatto fatica. Quello che però è evidente,, a maggior ragione con il rendimento deficitario di molti dei protagonisti della prima squadra,Ci sono in particolare alunci giocatori che potrebbero tornare utili ae che potrebbero dare fiato ad alcuni dei titolarissimi se non dal 1' almeno a partita in corso. Nella rosa a disposizione di Ignazio Abate stanno brillando i talenti diattaccante/esterno classe 2004, estesso ruolo classe 2005., fantasista classe 2005 e a centrocampo i 2005possono essere valorizzatiInfine il terzino destro, classe 2006 che ha già "visto" il ritiro invernale con Pioli e il difensore centrale Jan, classe 2005. Opzioni, idee, possibilità di far risparmiare la società sul mercato o di, nel caso più estremo, far incassare la società.