Gattuso resterà sulla panchina del Milan al termine della stagione? Dovrà centrare il piazzamento in Champions League per conservare il posto sulla panchina rossonera? La risposta ad oggi è probabilmente no ad entrambe le due domande fondamentali per il futuro dell'allenatore calabrese che, probabilmente, è destinato in ogni caso a dire addio a fine anno.



IL CONFRONTO CON LEO - Come riportato da Tuttosport, infatti, negli ultimi giorni la proprietà Elliott ha convinto, sotto la spinta di Gazidis, Gattuso e Leonardo a confrontarsi per trovare un punto di incontro dopo il duro scambio di opinioni avuto nell'immediato post-derby. L'allarme è rientrato per il bene comune e per la rincorsa alla prossima Champions, ma da giugno tutto può cambiare.



IDEA POCHETTINO - Proprio l'ad Gazidis, infatti, sta già pensando alla nuova stagione rossonera e soltanto in caso di accesso alla prossima Champions verrà presa in considerazione l'idea di trattenere Gattuso. Un'idea che, secondo il Corriere della Sera, non è in cima alle preferenze del dirigente ex-Arsenal che ha nell'attuale manager del Tottenham, Mauricio Pochettino, il candidato ideale. Un progetto di difficile realizzazione sebbene, con l'inaugurazione del nuovo stadio, gli Spurs potrebbero anche avviare un nuovo ciclo liberandolo. Prima però servirà tornare in Champions per un Milan che possa tornare a sognare in grande.