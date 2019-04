Uno lo voleva Mirabelli, salvo poi virare su Nikola Kalinic. L'altro lo ha portato Leonardo, dopo averlo ammirato per qualche mese a Genova. Pierre Emerick Aubameyang e Krzysztof Piatek, uno poteva essere il bomber del Milan, l'altro lo è diventato. E i due, in qualche modo, sono legati: dal mercato mancato, ovviamente; ma anche, e soprattutto, dai gol. L'attuale attaccante dell'Arsenal, lo scorso gennaio, lasciò il Borussia Dortmund per trasferirsi a Londra, senza risentire minimamente del cambio di campionato: 13 gol in Bundesliga, 10 in Premier. Doppia cifra, nella stessa stagione, con due maglie diverse. Pochi, pochissimi lo hanno fatto. Ma, come ricorda la Gazzetta dello Sport, Piatek può fare ancora meglio.



DOPPIA DOPPIA CIFRA - 13 gol, in Serie A, con la maglia del Genoa; 8, invece, con quella del Milan. Piatek è in cima alla classifica cannonieri, alla pari di Fabio Quagliarella, e questa sera proverà ad allungare in classifica, nel big match contro la Lazio. Se dovesse realizzare una doppietta, il polacco entrerebbe nella storia del nostro campionato, arrivando in doppia cifre con due maglie diverse nella stessa stagione in Serie A. Una doppia doppia per la storia. E, se lo augurano i tifosi del Milan, per la Champions.