Nonostante le enormi difficoltà che Kris Piatek sta incontrando al Milan nelle intenzioni del centravanti polacco l'ipotesi di rientrare, seppur temporaneamente, al Genoa non viene neppure presa in considerazione.



Piatek è infatti convinto che una sua nuova avventura in maglia rossoblù rappresenterebbe per lui un passo indietro dal punto di vista professionale e pertanto difficilmente accetterà di tornare a giocare per il Grifone.



Il club ligure, che lo riaccoglierebbe a braccia aperte, tuttavia non sembra aver perso del tutto le speranze. In particolare, secondo quanto scrive il Secolo XIX, Preziosi potrebbe far valere gli ottimi rapporti in essere con Giuffrida, procuratore del polacco, per convincerlo a far ritorno a Pegli.