Il centravanti del Milan Krzysztof Piatek è ancora a secco su azione, visto che finora ha segnato solo due reti in campionato, entrambe su rigore: domenica sera, all'esordio del nuovo Milan di Pioli a San Siro, il polacco ritrova il Lecce, una squadra che evoca tanti ricordi positivi visto che l'11 agosto 2018 il Pistolero, con la maglia del Genoa, segnò quattro reti in 37' contro i pugliesi in un match valido per il terzo turno di Coppa Italia.