Krzysztof Piatek ha scelto il suo nuovo numero di maglia: via la 19, via quell'uno quasi innaturale per chi vive per il gol, spazio solo per il 9. Un numero che, ai rossoneri, non ha portato bene dall'addio di Filippo Inzaghi in poi.



Dalla stagione 2010/11, solo uno è arrivato in doppia cifra: André Silva, ma vanno contati i tanti gol nella fase preliminare di Europa League. Dall'ultimo Superpippo a Luiz Adriano e Lapadula, hanno faticato tutti. Ma, a quanto pare, il Pistolero non ha paura del passato. Lui vuole cambiare la storia.