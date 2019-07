Krzysztof Piatek, l'attaccante del Milan, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, dal Milan a un sogno particolare... Quale? Questo: "Con quale attaccante sognerei di far coppia? Con Cristiano Ronaldo e con Shevchenko. Quando sono arrivato in Italia, chi l’avrebbe detto che avrei segnato più di CR7... Ma io voglio migliorare e diventare capocannoniere. Farò di tutto per riuscirci"