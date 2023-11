Le parole di Stefanodopo la sconfitta del suocontro il. Ecco cosa ha detto a SportMediaset."Credo che l'abbiamo persa nel momento in cui potevamo indirizzarla, ma l'abbiamo persa quando abbiamo sbagliato un contropiede 3 contro 1. L'infortunio di Thiaw ha cambiato i nostri equilibri difensivi. Nei momenti dove dovevamo andare sopra, i nostri avversari sono stati più bravi e scaltri di noi. E' chiaro che è stato una serata deludente. Avevamo una grandissima opportunità e ci pesa non avercela fatta. Abbiamo il dovere di andare a Newcastle e cercare di vincere. Abbiamo una piccola possibilità e andremo lì a giocarcela"."Preoccupa, anche loro hanno avuto qualche difficoltà. Si gioca troppo. Poi Malick stava facendo una bellissima partita, ma poi diventa difficile sostituire"."Difficile trovare le parole, non credo che i tifosi abbiano bisogno delle mie parole. Noi dobbiamo fare meglio"."Abbiamo una possibilità: vincere a Newcastle. Ma non dipende da noi".A Sky ha poi aggiunto."Il rigore ci poteva far fare un'altra partita, ma credo che poi abbiamo fatto la partita giusta fino all'1-2 loro. Facevamo noi la partita, loro la stavano subendo ma a certi livelli certe situazioni le devi sfruttare. Poi anche con l'infortunio di Thiaw la partita si è fatta più difficile. C'è stata meno qualità ma non perché non abbiamo creato ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Questa è stata la nostra difficoltà e abbiamo favorito una squadra spietata nelle ripartenze. Loro sono sempre riusciti a mandare l'inerzia della partita a loro vantaggio"."Non sono infortuni semplici e sono tutti nello stesso reparto. Stiamo lavorando al meglio con grande collaborazione e disponibilità di tutti.Giroud non si è ripreso dal rigore sbagliato. Gli ho parlato, certo. È un giocatore di tale esperienza e personalità che doveva superare lo shock del rigore sbagliato. Non è stata la sua miglior serata".