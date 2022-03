. Questo è il patto all’interno dello spogliatoio del Milan per provare a mantenere il primato in classifica fino al termine della stagione. Il primo scoglio è rappresentato dall’di Andreazzoli che gioca un calcio divertente e interessante ma che. Un motivo in più per tenere alta la concentrazione pere compagni.I dati a volte non raccontano tutto ma possono fornire spunti di riflessione.( 21 contro i 15 del Napoli). Cammino totalmente diverso con le squadre che sono nella parte destra della classifica: i rossoneri. Ecco perché la sfida contro l’Empoli è il termometro delle ambizioni della squadra di Pioli, un appuntamento dovePer preparare al meglio una partita così importante servono concentrazione, abnegazione e intensità. Ingredienti che non sono mancati nelle ultime sedute a Milanello.e per la sua sostituzione Pioli pensa diL’esperienza del giocatore capitolino può fare la differenza unità a una condizione fisica e mentale superiore a Ballo-Tourè. Arrivano conferme sull’ anticipazione dei colleghi di Milannews.it:. Spazio, dunque, asulla trequarti: lo spagnolo è chiamato a dare un segnale importante dopo alcune prestazioni non all’altezza del suo talento.nell’ultimo passaggio e qualche gol in più per centrare l’obiettivo scudetto.