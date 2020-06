Game over. Secondo La Gazzetta dello Sport, Lucas Paquetà è sempre meno convincente agli occhi del Milan e in particolare di Stefano Pioli: "Perché è vero che Pioli ha saputo coinvolgere Rebic e il suo bagaglio di gol, ma non ha fatto lo stesso con la fantasia di Paquetà, rimasto ai margini. La scarsa fluidità di gioco avrebbe potuto essere aiutata dalle giocate del brasiliano, chissà. Lucas è invece solo una costosissima riserva, escluso anche dall’undici di domani e in passato addirittura auto-escluso, come successo prima della trasferta di Brescia. I 38,4 milioni spesi per lui a gennaio 2019 lo eleggono giocatore più caro della rosa rossonera. Ma nemmeno Pioli è riuscito a tirarne fuori il meglio. Forse ha anche smesso di provarci".