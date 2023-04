Ennesima bocciatura per. Nell’ultima sfida pareggiata dal Milan contro l’Empoli Pioli si è affidato a un turnover profondo con 5 cambi di formazione rispetto al grande successo di Napoli. Ma nemmeno in questa occasione ha trovato spazio il talentuoso centrocampista francese che è ormai sempre più un caso misterioso di questa strana stagione del Diavolo.Il centrocampista classe 2000 arrivato la scorsa estate dal Bordeaux per una cifra intorno ai 10 milioni di euro ha accumulato fin qui soltanto 114 minuti in campionato, suddivisi in quattro partite (Verona, Napoli, Sassuolo e Bologna).Segnali non incoraggianti e che ora suonano come un giudizio quasi definitivo: Adli non è entrato in connessione con le idee tattiche del tecnico emiliano.- Maldini e Massara hanno cercato di proteggere Adli nel corso di questa stagione, confermandogli la fiducia anche nello scorso mercato di gennaio. Ma ora la situazione non è cambiata di una virgola e per Yacine c’è solo. Da un lato il ragazzo ha bisogno di tornare a giocare, dall’altro il Milan difficilmente potrebbe rientrare o guadagnare dall’investimento fatto, solo pochi mesi fa, nella situazione attuale.