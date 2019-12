Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv al termine della partita vinta 3-2 contro il Bologna: "Bisogna giocare da squadra, serve giocare con qualità ed intensità. Abbiamo fatto una grande prestazione, entrambe le squadre hanno provato a vincere, ma poi è venuta fuori la nostra qualità. Ci sacrifichiamo e lottiamo, questo è importante".



SUI SINGOLI - "Il lavoro quotidiano ci fa crescere. Le prestazioni ci sono state anche se non sono arrivate tante vittorie. Non abbiamo risolto ancora nulla, dobbiamo pensare subito alla prossima partita. Se giochiamo da squadra, possiamo toglierci tante soddisfazioni".



SU BONAVENTURA - "Jack ha dentro il Milan, ha grande voglia e senso di appartenenza. Tutti dobbiamo dare di più, tutti dobbiamo sentire la necessità di dare il massimo. Jack è stato fuori tanto, ora è tornato, ha personalità, deve continuare così. Fisicamente non è ancora al 100%, può crescere ancora".