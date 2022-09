L'allenatore del Milan, Stefano Pioli ha dichiarato dopo il pareggio per 1-1 in Champions League sul campo del Salisburgo: "Si tratta di un buon risultato, anche se volevamo vincere. Loro sono partiti meglio soprattutto sulle seconde palle, poi siamo cresciuti. Purtroppo non abbiamo fatto una prestazione di alto livello, potevamo fare meglio. I ragazzi sono i primi a sapere quando giochiamo bene e quando no, ci è mancata un po' di lucidità nelle giocate tecniche. Abbiamo subito le loro ripartenze, non siamo stati bravi nelle transizioni negative. Dovevamo essere più compatti in fase di non possesso e più veloci in fase d'impostazione per trovare soluzioni migliori. Loro non hanno pressato così tanto, siamo stati noi a sbagliare un po' troppo".



CHELSEA KO - "Tonali? Volevo creare superiorità numerica sulla fasce, ma non ha giocato da esterno Mi ha sorpreso la sconfitta del Chelsea sul campo della Dinamo Zagabria, questo risultato ci deve insegnare che nel calcio non ci sono partite scontate. La prossima gara di Champions contro i croati a San Siro avrà già un peso importante".



CAMBI OK - "Dest è arrivato da poco e deve ancora imparare il nostro gioco, ma ha delle belle qualità. Origi ha avuto un'estate difficile, ha bisogno di giocare e di mettere minuti nelle gambe. Pobega ha messo in campo le sue caratteristiche, cioè fisicità e inserimenti. Sono soddisfatto, con così tante partite abbiamo bisogno di tutti".