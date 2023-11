non è una partita di Champions come le altre. Vale tanto, tantissimo a livello economico () e ancor più a livello mentale. Per questonon vuole lasciare nulla al caso per quella che è a tutti gli effetti la partita più decisiva della stagione. E allora anche le scelte di formazione possono cambiare di ora in ora in base a sensazioni, confronti e tattiche. Per questo, se nella serata di ieri sembravail principale candidato ad essere schierato davanti alla difesa, oggi è invecead essere in vantaggio per partire dal 1'.perché da quando è rientrato dall'infortunio muscolare che lo aveva fermato, e che aveva lanciato il francese fra i titolari, Krunic non aveva più saltato una partita econtro il Borussia Dortmund. Al contrario Adli, dopo le 4 gare consecutive da titolare in assenza del bosniaco era sparito dai radar trovando soltanto 45 minuti in campo nella sconfitta contro l'Udniese.perché nel corso della sostache da un lato stava trattando senza successo ildel contratto in scadenza 30 giugno 2025 e dall'altro è stato corteggiato con forza daldel connazionale Dzeko che lo vorrebbe con sé in Turchia già a gennaio. Che questa scelta, nella gara più importante dell'anno, sia un messaggio al giocatore?(2 milioni netti più 500mila di bonus la proposta del Milan, 3 milioni di base fissa la richiesta) e nella partita più importante della stagione non ci sarà, almeno dal 1'.