Il tecnico delStefanoha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in casa della Dinamo Zagabria:"Come abbiamo affrontato le difficoltà. dopo aver sistemato delle posizioni, abbiamo ripreso ad attaccare con tanti giocatori. E' una vittoria pesante, importante e sappiamo- "L'ho tolto perché era ammonito. Sono soddisfatto della sua crescita e continuerà a migliorare".- "Credo che sia chiaro che la nostra crescita passi dalla qualificazione. Dobbiamo giocare con la nostra mentalità ed è il prosimo passaggio, dove dimostreremmo che stiamo facendo meglio dello scorso anno. Dobbiamo chiudere il discorso mercoledì prossimo senza dimenticare il campionato. Serve concentrazione per la partita con il Torino. Poi avremo il tempo e l'attenzione necessaria per curare al meglio la prossima partita di Champions"."Non è un'arma a doppio taglio quella dei due risultati su tre. Non siamo costruiti mentalmente e tatticamente per gestire, dobbiamo giocare al meglio per ottenere una vittoria".- "Continuo a essere convinto della forza del mio gruppo. Sottolineo la serietà di Matteo, ma anche le sue doti. Ha senso della posizione, fisicità e bravura nei duelli aerei. Ha sempre lavorato al meglio in allenamento e sta prendendo tutto quello che sta seminando".- "Ante è un giocatore forte e intelligente. Ne abbiamo parlato in estate. Purtroppo non sta sempre benissimo e quando sta bene, devo sfruttarlo anche a destra. Perché Ante è forte. All'inizio abbiamo faticato un po' perché abbiamo dovuto cambiare le posizioni"Poi a Sky: "Adesso pensiamo al Torino in campionato, una trasferta difficile, mai pensare né in Italia né in Europa che possa bastare un pareggio. Gabbia? Bravo, possiamo essere più compatti e concedere meno. Lui singolarmente ha avuto una grande crescita".