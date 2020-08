Lunedì il Milan si raduna per la prossima stagione. Al momento nella lista dei convocati non c'è Zlatan Ibrahimovic, che non ha ancora trovato l'accordo per rinnovare il contratto in scadenza. Secondo la Gazzetta dello Sport, in questi giorni l'attaccante svedese ha ricevuto delle telefonate dall'allenatore rossonero Stefano Pioli.



Senza parlare di soldi e di cifre perché a quello pensa la società (che gli offre 5 milioni più bonus per superare i 6, invece alle cifre chieste da Zlatan - 7,5 milioni netti - il rinnovo non si farà), ma ricordandogli l'importanza che il Diavolo può avere ancora per lui e che questa situazione può valere qualche sacrificio. D'altra parte se Ibra rimarrà dov'è, è perché in panchina c’è ancora Pioli. Se fosse andata diversamente, l'Hammarby avrebbe già annunciato il colpo del secolo.