L'occasione è ghiotta: vendicarsi della Fatal Verona e far vivere agli scaligeri una Fatal Milano. Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha assicurato battaglia vera domani sera a San Siro, in una gara che i veneti devono vincere per inseguire la salvezza nella corsa testa a testa contro lo Spezia. La formazione rossonera, pertanto, non dovrebbe presentare interpreti inconsueti come spesso accade nell'ultima giornata di campionato.



LE CERTEZZE - Spazio quindi alla difesa con Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez davanti a Maignan, a Tonali in mediana, a Leao a sinistra e a Giroud in avanti. Si è parlato di una possibile chance per De Ketelaere, ma non sembrano esserci spiragli sulla posizione di Brahim Diaz, che potrebbe essere all'ultima in rossonero.



I DUBBI E LA PROBABILE - Il solito dubbio a destra, dove Messias parte leggermente avanti su Saelemaekers, e stavolta anche in mezzo: Pobega e Vranckx spingono per un po' di spazio dietro a Krunic al fianco di Tonali. Il bosniaco all'antivigilia non si è allenato e quindi potrebbe beneficiare di un po' di riposo.



Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud.