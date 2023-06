Domani sera, allo stadio San Siro, si disputerà Milan-Verona, match non solo decisivo per i gialloblù per centrare la salvezza ma anche per il popolo rossonero, pronto a salutare il proprio condottiero: Zlatan Ibrahimovic. Spuntano, infatti, le prime scritte sui cartelloni pubblicitari del Meazza: "Godbye".