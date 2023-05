Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Samp:



"E' stato un bene giocare, dovevamo scaricare la delusione dell'eliminazione dalla Champions. Questa vittoria non può che farci bene. Rimpianti? Aspettiamo due partite e poi faremo bilanci. In Champions siamo andati oltre le aspettative e volevamo vincere, ma ora ci concentriamo sul campionato che ci mette davanti la partita importante contro la Juve, non possiamo mollare. Le critiche? Il percorso che abbiamo fatto insieme ci ha dato grandi soddisfazioni e bilanci in utile, con tanti giocatori che sono cresciuti. Ora abbiamo alzato l'asticella e dobbiamo essere all'altezza. So quanto stiamo lavorando per crescere, le difficoltà ti aiutano ad andare a fondo e impareremo più da questa stagione che dalla scorsa":



CENTRAVANTI - "Voglio innanzitutto un giocatore forte. Dovremo migliorare una base che io ritengo solida dopo i rinnovi che abbiamo portato a casa. Non esistono titolari e riserve, esistono giocatori da Milan e io voglio quelli".



PERCORSO - "Ci stanno momenti un po' così, sappiamo chi siamo e cercheremo di continuare a crescere e di regalare altre gioie ai tifosi che ci sono sempre stati vicini".



SECONDE LINEE - "Non so quale sarà il futuro, ma certe cose si dimenticano troppo alla svelta. Mi riferisco alle difficoltà di chi è arrivato qua negli anni. Io continuo a pensare che abbiamo qualità, l'obiettivo è migliorare ancora. De Ketelaere? Non lo so, valuteremo tutto alla fine del campionato".