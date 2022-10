Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla a Dazn prima della sfida con la Juventus: "Duello sulla fascia sinistra? Tra i tanti. Chiaro che le qualità dei giocatori possono decidere una partita così importante, ma dovremo stare attenti in tutte le zone del campo e mettere qualità".



KALULU A DESTRA - "Abbiamo bisogno di certe caratteristiche, abbiamo preparato posizioni in campo e Kalulu risponde a queste caratteristiche".



BRAHIM DIAZ E NON DE KETELAERE - "La motivazione sta nella partita, è la terza in sette giorni. E poi perché Brahim Diaz è un ottimo giocatore".



POBEGA - "Le sue missioni? Deve sfruttare bene le sue caratteristiche. E' una mezzala che ci dà fisicità, tempi di inserimento e robustezza nei contrasti. Ha le caratteristiche per fare bene stasera".