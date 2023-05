Stefano Pioli vuole rialzarsi subito dopo l'euroderby perso contro l'Inter. L'allenatore del Milan ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del turno casalingo con la Sampdoria, ultima in classifica e già retrocessa in Serie B: "E' inutile dire che dobbiamo vincere tutte le ultime 3 partite di campionato, ma dobbiamo pensare solo alla prima. Veniamo da una delusione forte perché speravamo di andare in finale di Champions League. Non esserci riusciti ha creato sconforto, ma ne valeva la pena. Quest'anno abbiamo imparato e fatto esperienza, ci aiuterà a crescere in futuro".



"Abbiamo pagato i primi 10 minuti sbagliati nella semifinale d'andata, poi al ritorno non siamo riusciti a concretizzare le occasione create per sbloccare il risultato. Peccato, ma dobbiamo guardare avanti e non indietro. Per fortuna la stagione non è finita martedì scorso, ora possiamo dimostrare di saper reagire da grande squadra, con ferocia da Milan. Chiaramente il nostro obiettivo è tornare in Champions, per adesso tutti i bilanci sono sospesi sino a fine campionato. Tutti i ragazzi hanno sempre dato il massimo dell'impegno, ma a volte non siamo riusciti a rendere come avremmo dovuto. Tutte le scelte sono state condivise con la società, a fine stagione faremo tutte le valutazioni del caso e cercheremo di porre rimedio a cosa non ha funzionato per essere competitivi in Italia e in Europa. Ibrahimovic? E' ancora fermo, non so se potrà recuperare per l'ultima giornata di campionato".