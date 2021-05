Da quando siede sulla panchina del Milan, ovvero dall'ottobre del 2019, Stefano Pioli non ha mai battuto l'Atalanta. Due pesanti sconfitte per 5-0 e 3-0, e il pareggio nel finale della scorsa stagione. Domenica sera l'occasione per sfatare un tabù e conquistare l'accesso alla prossima Champions League.