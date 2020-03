In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha presentato la sfida che i rossoneri giocheranno oggi contro il Genoa: "A Milanello c'è grande spirito e concentrazione, i ragazzi sanno l'importanza della partita e del finale di stagione, per il club e per il nostro futuro. Abbiamo ancora tanto da dare, la squadra sta bene e dobbiamo dimostrare di far parte di una grande società. Ciò che abbiamo fatto finora ha fatto crescere la squadra, ma se vogliamo costruire qualcosa per il futuro è il momento di insistere, con la mentalità che Ibrahimovic mette in campo tutti i giorni".