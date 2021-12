Stefano Pioli, allenatore del Milan, parla a Milan Tv in vista della sfida Champions di domani contro il Liverpool: “Affrontare certe sfide ti riempie di conoscenze, di emozioni, di atteggiamenti che devi avere in termine di preparazione, di attenzione. Quindi sicuramente tutte queste sfide di alto livello ci hanno fatto crescere in consapevolezza e ci hanno fatto capire come si preparano, vivono e interpretano certe partite”.



SU SAN SIRO - “Non saremo in 11 in campo domani sera ma saremo molti di più. L’abbiamo provato già al debutto in casa contro l’Atletico Madrid quando lo stadio era stupendo per partecipazione, sostegno per entusiasmo e sarà così anche domani. I nostri tifosi stanno dimostrando soprattutto di sostenerci, di crederci e di aiutarci soprattutto nei momenti difficili della partita. Questo è un bellissimo segnale, significa che vedono in noi gente che lotta, che vuole dare il massimo e il meglio. Il fatto di giocare in casa è sicuramente una situazione importante. Poi è vero che il cambio è sempre delle stesse dimensioni, è vero che siamo in 11 contro 11 ma è altrettanto vero che davanti ai nostri tifosi possiamo giocare ancora più forte”.