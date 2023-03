Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Salernitana: "I nostri tifosi sono unici, le vittorie sono per loro, per il club e per noi stessi. Con il passaggio del turno, abbiamo fatto una cosa importante e siamo concentrati".



SEGNALE - "I risultati delle altre per la corsa al quarto posto? Oggi bisogna mettere in campo la migliore prestazione possibile. Determinati e convinti".



ASSETTO - "L’idea è di mettere in campo la squadra che sta meglio, i ragazzi stanno bene. Abbiamo fatto solo due cambi perché riteniamo che siano necessari".