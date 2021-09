Dopo la grande vittoria per 2-0 contro la, l'allenatore delStefanoè intervenuto a Dazn per analizzare la partita. “Il Milan può giocare bene e deve essere convinto delle proprie potenzialità. Queste sono partite dal livello alto: abbiamo messo in campo più qualità e abbiamo vinto meritatamente.“Contento sia entrato bene, di avergli dato un minutaggio che lo farà stare meglio nelle prossime gare. Ibra non invecchia mai: al di là del talento è la passione che fa la differenza. Allenarsi, competere per vincere e per essere il migliore: quando sei così non senti l’età”.​"Non ha giocato moltissimi palloni ma la sua posizione ci ha dato molti vantaggi. Proviamo a trovare delle posizioni che ci diano soluzioni efficaci".Ha solo 22 anni, per me è chiaro che ci dia tante soluzioni. Deve diventare ancora più efficace in zona gol. Con le qualità che ha salta sempre l'uomo e ci dà sempre soluzioni".​"Credo che siamo stati bravi con i due giocatori offensivi ovvero con Rebic e Diaz che hanno lavorato bene in maniera difensiva. Questo ci ha aiutato molto. Sono stati molto aggressivi e c'è stata compattezza e spirito. Ora i ragazzi devono recuperare bene perchè mercoledì ci attende una bellissima sfida".​"I nostri sogni sono e rimarranno grandissimi. Ma dobbiamo sognare di notte e lavorare forte di giorno per realizzarli".