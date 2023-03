Cavalcare l'entusiasmo per il ritorno ai quarti di Champions League dopo 11 anni. Iltorna in campo in campionato dopo la festa di Londra e lunedì ospita a San Siro laper il posticipo della 26ª giornata di Serie A., tecnico rossonero, presenta il match in conferenza stampa.- "C'è la consapevolezza che ci dobbiamo ributtare sul campionato con determinazione. Se vogliamo rivivere le emozioni di Champions dobbiamo entrare tra le prime quattro e fare tanti punti. Ho visto quello che volevo vedere dai miei giocatori in questi giorni, siamo concentrati".- "La squadra sta bene mentalmente, fisicamente e tatticamente. Ci sono ancora tante cose che possiamo fare meglio, anche nella partita di mercoledì in cui abbiamo fatto un passo importante per la nostra crescita, fiducia ed energia che dobbiamo ributtare subito in campionato. Abbiamo lavorato tanto, fuori di qua c'erano tanti processi e noi abbiamo pensato a stare uniti, concentrati. Tutta la stagione che verrà, da domani in avanti, sarà decisiva".- "Il miglior Milan nel modo più assoluto, perché è una partita molto importante. Nel nostro lavoro quello che si è fatto fino a ieri non conta più niente, conta quello che faremo da domani con la squadra migliore possibile che ho visto in questi giorni".- "Domani no, però presto sì. Dipende da tante cose. La sua condizione sta migliorando perché si sta allenando con continuità. Non partirà dall'inizio da domani, ma potrà aiutarci a gara in corso".- "Non sono d'accordo. Soprattutto nel servirlo meglio possiamo migliorare. Ha fatto movimenti giusti, se lo avessimo servito sarebbe stato importa. Va di pari passo che se migliorano i singoli cresce il collettivo, tutti i giocatori possono fare di più".- "Nelle scelte di gioco. Nel primo tempo con il Tottenham abbiamo calciato troppo in avanti quando potevamo palleggiare meglio. Le conoscenze che dobbiamo avere dentro la partita e capire i momenti della partita".- "Sta bene come stanno bene tanti in quel ruolo lì, vediamo domani".- "Non ho visto la partita ma ho visto il gol di Daniel, ha fatto un bel gol. Non ho nessun commento, pensiamo a fare più punti possibili e vincere in campionato. La sconfitta di Firenze non ci ha permesso di avere continuità".- "Presto da stabilire".- "Assolutamente sì. Rispetto alla passata stagione stiamo facendo meglio in Europa e meno bene in campionato, ma riuscire per tre anni consecutivi a mettere il Milan in Champions è il nostro obiettivo. D'ora in avanti ogni singola partita sarà molto pesante, dobbiamo spingere già da domani sera".- "Si è nascosto con il Tottenham? Rafa si è mosso molto bene. Nel primo tempo abbiamo trovato pochi spazi ma non per i suoi movimenti, nel secondo tempo si sono allungate le squadre e ha avuto più spazio per mettere in risalto le sue caratteristiche. Leao è il giocatore più libero nei movimenti, deve cercare gli spazi per darci soluzioni. La Salernitana è una squadra compatta che difende con cinque giocatori, magari saranno aggressivi magari no, magari saranno larghi magari no: dobbiamo essere bravi a trovare soluzioni".- "Saelemaekers ha giocato molte volte da quinto in Belgio, ha le stesse caratteristiche di Messias. Calabria può giocare come terzo o quinto con altre caratteristiche, Florenzi con questo sistema è un quinto".- "Prima dei quarti manca un mese e quattro partite di campionato, non possiamo pensare ai quarti e non ci stiamo pensando. Sappiamo che queste quattro partite sono molto importanti e difficili per la nostra classifica, perché il campionato italiano ha allenatori che preparano come contrapporsi all'avversario in modo più vicino e attento. Siamo concentrati solo su queste partite. L'obiettivo di arrivare tra le prime quattro non è secondario a niente, poi ci butteremo sulla Champions al momento giusto".- "E' un giocatore completo. E' un giocatore di grande qualità, spunto, uno contro uno, sacrificio. E' per me assolutamente completo. Futuro? Siamo solo a marzo. Con Brahim lavoro molto bene e lui sta molto bene, vedremo".- "Charles ha avuto un momento prima della sosta che anche in allenamento non era brillante. Ora sta molto bene, le sue prestazioni sono in crescendo: è pronto per dare il contributo".- "Occupa posizioni simili a quelle del Tottenham, dovremo stare attenti a controllare bene la partita e trovare spazi".- "Non so, bisogna chiedere agli altri. Le otto squadre saranno tutte temibili e di alto livello, noi siamo di quel livello lì. Non credo che qualcuno sarà contento di affrontarci".