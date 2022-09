Ripartire dacon una vittoria, è questo l’obiettivo del Milan alla ripresa del campionato dopo la pausa per gli impegni dellapresenta la sfida contro i toscani nella consueta conferenza stampa della vigilia."Sarà importante, giocheremo tantissimo, ma non dobbiamo cambiare mentalità. Non mi piace quando si parla di gestione risorse ed energie. Noi dobbiamo sempre dare tutto"."Le soste sono particolari, tanti sono andati in nazionale. In questi ultimi due giorni la squadra mi è piaciuta, sta bene. Rebic sarà convocato, sta bene. Origi sta meglio, ma non sarà ancora convocato. Gli altri tutti disponibili, a parte gli infortunati che tutti conoscono"."Le soste sono particolari, tanti sono andati in nazionale. In questi ultimi due giorni la squadra mi è piaciuta, sta bene. Rebic sarà convocato, sta bene. Origi sta meglio, ma non sarà ancora convocato. Gli altri tutti disponibili, a parte gli infortunati che tutti conoscono"."È la realtà, dobbiamo concretizzare di più le situazioni offensive create ed essere più attenti e lucidi perché in molte situazioni con qualche posizione migliore avremmo impedito agli avversari di essere pericolosi"."Vero, una squadra che va molto sugli esterni. Una squadra completa. Cercheremo di limitarli e creargli difficoltà"."Col Napoli abbiamo avuto tante possibilità di far diventare occasioni le situazioni.Lavorando con più cattiveria"."Le idee servono per dare ai giocatori le migliori soluzioni possibili durante la partita.Il mio lavoro è incentrato sulla preparazione mentale dei giocatori e poi, di conseguenza, l'aspetto tattico".Se domani è una partita delicata perché arriva dopo una sconfitta: "Sì, è particolare perché è dopo una sconfitta e perché è importante iniziare questo troncone bene."Certamente, spinge anche più per giocare rispetto all'anno scorso.ma è un rientro importante soprattutto per caratteristiche"."Io protesto sempre poco... Non è vero... Bisogna avere grande rispetto. Penso svolgano una funzione importante, con responsabilità e difficile, soprattutto in Italia...Ma sapere che se commetti un errore ti possono supportare magari sono più sereni. Faccio un grandissimo in bocca al lupo per la debuttante."Il mercato arriva a gennaio, è una partita importante e difficile. La scorsa l'abbiamo persa e poi vedremo cosa faranno gli avversari domani"."Il processo è stato quello di tutti noi, hanno mantenuto l'umiltà"."Quello che ha fatto col Napoli, ha dato soluzioni muovendosi bene. È intelligente e diventerà certamente un campione, deve continuare così"."Li abbiamo visti in Nazionale e hanno fatto bene. Sono pronti. Stiamo parlando di giocatori con potenziale. Si giocano il posto con compagni di valore"."Non ho modo di fare esperimenti ora e finché vedrò una squadra che crea e sta bene in campo non c'è necessità di cambiare"."No, perché abbiamo qualità sulla trequarti e quindi voglio provare a sfruttarla"."È una stupidata dire che non ho fiducia in Fodé, certamente si gioca il posto con un compagno di alto livello. È cresciuto tanto e se è qui è perché ha la mia fiducia. Per quanto riguarda il Capitano penso solo a domani, giocherà chi sta meglio"."Ha caratteristiche diverse e sta facendo bene. Meno palleggiatore e più incursore, con fisicità diversa dagli altri. In base a ciò che abbiamo preparato poi deciderò se far giocare lui"."No, perché è un buon inizio, ma non eccellente. Volevamo vincere di più. Prestazioni e risultati vanno di pari passo. Poi in Champions sicuramente abbiamo fatto meglio, ma ora siamo concentrati su domani e dobbiamo ricominciare a correre. Questo troncone sarà importante per trovarci a gennaio nella miglior posizione possibile"."Sicuramente vogliamo vincere in trasferta. Non esserci riusciti è stata una casualità perché solo col Sassuolo abbiamo giocato male. Per il resto i punti sono quelli, sarebbe servito qualcosa di più. Veniamo da una sconfitta e vogliamo ripartire col piede giusto. Una sconfitta che mancava da tanto. L'avversario è di livello. Per i gol subiti abbiamo analizzato i dati e siamo quelli che concedono meno possibilità di gol agli avversari. Significa che il sistema difensivo funziona, ma in alcune situazioni siamo stati poco attenti"."Siamo compatti e coesi, tutti pronti ad aiutare. Siamo forti e ho piena fiducia in chi sostituirà questi giocatori forti. Chi giocherà sarà forte".: "Sì, i numeri e le partite viste ci dicono che provano a non far giocare. Tatarusanu sa giocare con i piedi, ma sarà più importante dare soluzioni a chi ha il pallone. Dovremo essere preparati".