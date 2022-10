L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato prima della sfida contro l'Empoli: "Non vogliamo cancellare la partita col Napoli, vogliamo però ripartire. Non perdevamo da tantissimo tempo: le grandi squadre possono anche inciampare, ma devono subito riprendersi".



SU DE KETELAERE - "Charles è intelligente e disponibile, è serio e determinato e questa è la cosa più giusta e importante per un professionista. Ci vorrà un po' di tempo ma sono molto soddisfatto del suo atteggiamento così come delle prestazioni".



LEAO - "Rafa ha potenzialità offensive importanti e ci dà altre soluzioni là davanti. Stasera sfideremo una squadra ben preparata tatticamente e che gioca su ritmi alti. Approcciare bene sarà molto importante".



SUL CALENDARIO - "Una partita alla volta, non possiamo dosare le energie ma c'è bisogno di vincere ogni sfida. Dopo stasera, penseremo alla prossima".