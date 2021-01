Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così a Milan TV: "Le partite vanno sempre sudate. Senza commettere l'ingenuità del gol del Bologna avevamo fatto una partita ottima. Abbiamo creato e giocato tanto. Sono contento della prestazione ed è una vittoria che ci dà fiducia e ci fa finire una settimana difficile. Le vittorie vanno meritate. Leao ha giocato bene. Tutta la squadra ha dimostrato di essere pericolosa ma Rafa non è più una sorpresa. Ha grande potenziale e ora deve continuare a fare queste prestazioni. Adesso è molto più dentro della partita. Gli ultimi due allenamenti che abbiamo fatto questa settimana sono i migliori da tanto tempo. Abbiamo recuperato giocatori importanti e la squadra ha saputo mantenere l'atteggiamento equilibrato. Non eravamo contenti della prestazione con l'Atalanta, l'unica squadra che ci ha messo in difficoltà in questa stagione. Con le altre ce la siamo giocata".