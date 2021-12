Il Milan vince 2-0 con la Salernitana e riconquista il primo posto in classifica, decisive le reti di Kessie e Saelemaekers.: "Bella prestazione, meritata. E' facile ora dire che era scontata. Meritavamo di segnare di più, ma sono contento della continuità che abbiamo dato - ha detto a Dazn -. Mi dispiace per Pellegri, perché per com'è entrato avrebbe fatto una gran partita. Oggi avevamo quattro giocatori tra i '99 e 2000, ho detto loro che devono portare entusiasmo.non ho voluto rischiarlo; Krunic è un giocatore molto intelligente.- "Avevo pronosticato un campionato molto complicato, mi aspettavo che ci fossero anche Juve, Roma e Lazio.e rimanere concentrati fino al 22 dicembre".- "Averli già affrontati ci permette di avere qualche informazione in più, martedì servirà qualità e intensità perché ad alti livelli, in Champions, non si possono non avere. Salah e Jota sono due giocatori fantastici, inutile ribadirlo., proveremo a sfruttare anche il grande ambiente che ci sarà a San Siro. Ora, però, pensiamo a recuperare le energie".