Il Milan si prepara ad affrontare il Torino a San Siro. Nel prepartita ha parlato Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Sky, dando alcuni spunti sul ruolo da leader di Leao:



"Siamo felici di tornare in un posto come San Siro in cui ci sentiamo sicuri. Abbiamo voglia di dimostrare le nostre qualità. Bisogna trovare i migliori meccanismi possibili, adesso è importante dare continuità perché poi ci sarà la sosta: c'è chi è più avanti di altri, è normale e si dovrà continuare così. Leao? Ogni anno mette qualcosa in più, sta alzando l'asticella: conosciamo il suo potenziale, sappiamo tutti che può fare ancora di più"