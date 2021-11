Queste le sue parole di Stefano Pioli a Dazn prima della partita con l'Inter: "Non ho l'ambizione di vincere il premio di miglior allenatore dell'anno. L'ambizione è quella di avere la squadra sempre preparata, sempre pronta, per vincere partite importanti come questa. Con Krunic faremo certe scelte sul campo. Cercheremo di essere sempre una squadra equlibrata. Ci sono tante prestazioni che ci hanno permesso di arrivare dove siamo, la partita con l'Atalanta può essere un punto di riferimento per questa sera".​