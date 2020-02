Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dopo il pareggio di Firenze in conferenza stampa dallo stadio Franchi:



ARBITRO- “Tante responsabilità sono nostre, abbiamo giocato per 75 minuti noi, in ottimo modo e con buone idee. Poi abbiamo commesso errori che non si dovevano commettere, lasciando troppo spazio agli avversari. Il rigore però non c’era e non capisco come mai la tecnologia non abbia aiutato il direttore di gara a correggere un suo chiaro errore.”



RABBIA- “Dopo la partita ero molto arrabbiato con la squadra e con gli episodi, non ho incontrato nessuno. Le responsabilità sono nostre, ma gli episodi ci sono andati contro. Non siamo stati bravi e determinati per tutta la partita, invece abbiamo avuto una reazione poco veemente. Sul gol di Ibra è stato un peccato, aveva le braccia attaccate al corpo. Ormai certe situazioni vengono gestite in maniera molto strana, basta un tocco dubbio e si annulla un gol”