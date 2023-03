Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "Abbiamo preparato la partita come se fosse molto importante, la Fiorentina ha fatto meglio di noi soprattutto per qualità. Nel secondo tempo è andata meglio, ma dovevamo gestire meglio alcune situazioni".



TOTTENHAM - "Testa a Londra? No, non è stato così. La Fiorentina oggi ha giocato meglio di noi. Dovevamo fare tante cose meglio, non ci siamo riusciti".



LONDRA - "Sarà una partita diversa, da dentro o fuori, non conterà la prestazione di stasera. Sarà lo stesso per il Tottenham".



SERATA EMOZIONANTE - "Per me è una partita particolare, il fatto che cadesse nella data dell’anniversario l’ha resa ancora più speciale. Il pubblico di Firenze sa tutto".



IN TRASFERTA - "Difficoltà fuori casa? È un dato che ci penalizza, dobbiamo fare meglio da qua alla fine perché abbiamo le qualità".



INTENSITÀ - "Abbiamo corso tanto, ma non bene. Questo poi ci ha penalizzato nel corso della partita, soprattutto nel primo tempo".



DE KETELAERE - "Ha fatto buone cose, poi se la manovra non è così continua anche per gli attaccanti diventa difficile. Si è mosso bene, ma stasera tutta la squadra poteva fare di più. 'Sarà una partita completamente diversa".