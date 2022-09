L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a Sky Sport prima del match contro la Sampdoria. Il tecnico ha risposto alle domande su Origi, fuori per un problema fisico: "Abbiamo preso un centravanti forte con determinate caratteristiche, doveva essere della partita ma non si sente ancora in condizioni ottimali, per questo abbiamo deciso di non forzare. Siamo ancora all’inizio del campionato, guardare la classifica adesso serve a poco."



SU PIOLI - "La Samp ha fatto prestazioni molto generose, vibranti, troviamo sicuramente un’avversaria di tutto rispetto. Noi dobbiamo continuare il nostro percorso, fare le prestazioni migliori possibili e rimanere su alti livelli”.