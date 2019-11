Il suo ingresso in campo, nei piani di Pioli, doveva dare maggiore peso e incisività all'attacco. Ma Rafael Leao ha deluso ampiamente, come sottolineato dallo stesso tecnico rossonero nel post-partita: “Vero, mi aspettavo di più. La sua entrata doveva darci profondità, strappi, situazioni di uno contro uno, perché ha le qualità. Dobbiamo giocare più di squadra, la squadra si è sbattuta, anche se ha giocato giovedì sera. Leao è un ragazzo con grandissimo potenziale, ma deve fare di più. L’apporto dato alla squadra non è stato all’altezza delle sue qualità”