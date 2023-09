Una buona notizia ha aperto la giornata di lavoro del Milan in vista del derby di sabato contro l’Inter a San Siro: Olivier Giroud questa mattina ha svolto la seduta di allenamento in gruppo. Il centravanti francese aveva svolto un lavoro personalizzato, tra fisioterapia e palestra, nei giorni scorsi a Milanello e ora ha superato quella che era considerata una sorta di prova generale.



OLI TITOLARE - Il carisma, l’esperienza e il senso del gol di Giroud sono armi alle quali non si può prescindere in una gara emotivamente carica come quella del derby di Milano. L’attaccante francese sarà il terminale offensivo di un tridente che vedrà il talento di Leão e l’esplosività di Pulisic ai lati. L’altro osservato speciale Kalulu non si è allenato in gruppo e sosterrà gli esami strumentali per definire l’entità dell’infortunio muscolare di cui è stato vittima all’inizio della settimana.