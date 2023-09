Il Milan si è allenato questa mattina presso il centro sportivo di Milanello per preparare la sfida di mercoledì a Cagliari contro la squadra allenata da Claudio Ranieri. Stefano Pioli ha recuperato Mike Maignan e Theo Hernandez che hanno svolto l’intera seduta in gruppo mentre Davide Calabria ha svolto un lavoro personalizzato.



LE ULTIME- Rade Krunic si sottoporrà nelle prossime ore agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio patito contro il Verona al flessore della coscia destra. Hernandez sarà regolarmente nell’undici titolare a Cagliari mentre per Maignan una decisione definitiva verrà presa solo nella giornata di domani. Marco Sportiello ha dato ampie garanzie e per questo il Milan vuole procedere con la giusta cautela nei confronti del portiere francese.