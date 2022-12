Stefanoha raccontato, durante programma I re del calcio andato in onda su Italia 1, i retroscena dei successi del Milan nello scorso campionato e nei gironi di Champions di questa stagione. “Siamo arrivati a questa vittoria prestigiosa in anticipo rispetto ai tempi perché quando investi sui giovani ti aspetti adi tornare a vincere un po’ più lontano”.– “Sicuramente sono cambiato ma questo fa parte della crescita professionale e umana si qualsiasi professionista. Continuo a pensare che soprattutto le esperienze negative mi hanno permesso di migliorare. Sono cresciuto in tante cose e soprattutto le 3 cose che ritengo più importanti:– “Carlo è un top in tutto. Ha allenato e migliorato grandi giocatori. Ha stile, classe, intelligenza. È un punto di riferimento”.– “Rivedendola mi sembro un po’, il passo più o meno è quello. Siamo partiti per vincere, perché l’anno precedente siano arrivati secondi e volevamo migliorare. Potevamo andare a -10 perdendo quel derby, invece vincendo abbiamo capito che era n momento importante di quella stagione”.“Sarà un appuntamento molto stimolante. Era tanto che il Milan non arrivava agli ottavi di finale e poi affrontiamo una grande squadra con un grande allenatore”.. È stato difficile perché ne fumo due al giorno ed è un momento che mi rilassa. Però ne è valsa la pena”.“Sempre un buonissimo rapporto di grande collaborazione, poi è chiaro che le nostre strade si sono separate e ci siamo affrontati tante volte sempre con grande rispetto reciproco”.“Ci siamo sempre disinteressati da quello che dicevano fuori. Dobbiamo ringraziare chi non credeva in noi perché questo ci ha aiutato a e raggiungere l’obiettivo”.“Steven Zhang mi ha mandato un messaggio di complimenti dopo la vittoria. Ha sempre avuto un modo molto rispettoso di porsi e mi ha scritto ‘”.“È una cosa difficile da descrivere. Soprattutto quando i nostri tifosi lo intonano a San Siro vivo delle emozioni fortissime e faccio fatica a stare calmo e controllare le mie reazioni. La cosa ancora più belle è che è partita dai miei giocatori e li vedo contenti quando i tifosi la cantano ed è una cosa che ci lega. Quest’estate a ogni matrimonio, compleanno, ogni festa mi mandavano filmati”.– “Ero a cena con Maldini e Massara e no stavamo guardando la partita. abbiamo anche staccato i telefonini. È vero che è stato un episodio importante ma noi abbiamo comunque dovuto fare 86 punti e nessun altro ci è riuscito”.“Credo di aver fatto tutto. In quel giorno e quello successivo mi sono goduto il momento, fra di noi, con parenti e amici e con tutti i tifosi che ci hanno regalato una giornata indimenticabile. Ho assaporato al meglio quando sono tornato a cada con mio figlio, ci siamo fumati un sigaro sul balcone e ho capito quello che abbiamo fatto vedendo i tifosi con le bandiere che passavano dotto di noi”.“È stata la prima persona a cui ho pensato perché mi sono sempre sentito protetto da lui. Mi ha sempre seguito con discrezione e positività e si sarebbe meritato di viverla assieme a noi a questa sensazione”.“Mio papà ha fatto un sacco di lavori. Mia mamma lavorava ma mio papà quando si sono sposati le ha detto ‘tu stai a casa coi figli’. Se non fossi diventato calciatore avrei fatto il postino. Credo sia un lavoro che mi poteva soddisfare perché è un lavoro a contatto con la gente, soprattutto in una città di provincia come Parma”.“Il suo è stato un ingresso preparato e non esposto subito in prima persona. Chi lo conosce apprezza le sue qualità, sta facendo il suo percorso per poi un domani seguire la sua strada”.“Bisogna pensare che si può ancora vincere. poi è ovvio che se il Napoli continuasse con questo ritmo e facesse 100 punti coi sarebbe solo da fare loro i complimenti”.“L’anno prossimo vinco ancora? Speriamo. Noi siamo qui con grande ambizione, nessuna intenzione di arrenderci e grande determinazione per provare a rimetterci in testa questa corona”.